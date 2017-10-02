Что ждет Каталонию после референдума

02.10.2017 18:52 Власти Испании заявляют, что состоявшийся 1 октября референдум о независимости Каталонии, проведение которого было запрещено Конституционным судом, никак не отразится на территориальной целостности страны. Они называют плебисцит "беспрецедентным фарсом". Что касается региональных властей Каталонии, то они считают референдум вполне легитимным и уже анонсировали абсолютную победу на нем сторонников независимости. В Каталонии, и в других регионах Испании проходят акции протеста. В них участвуют как сторонники независимости, так и ее противники.



Запрещенное судом голосование



В своей оценке событий в Каталонии испанское правительство исходит не только из того, что речь шла о мероприятии запрещенном, а потому считающимся в правовом государстве незаконным. Также недоумение и властей, и юристов вызывает сама форма его проведения.



К примеру, за 50 минут до открытия избирательных участков правительство Каталонии объявило, что население может голосовать с помощью самодельных бюллетеней, не предъявляя удостоверения личности, к тому же не по месту жительства, а в любом месте региона: в помещениях и прямо на улице. Официально объяснялось все это тем, что полиция могла закрыть пункты для голосования и конфисковать бюллетени.



Между тем перечисленные особенности, а также отсутствие независимых наблюдателей и списков избирателей, позволяло одним и тем же активистам сепаратистских группировок, по свидетельству правозащитников из объединения "Каталонское гражданское общество" (КГО), голосовать десятки раз.



Эти же активисты провоцировали драки с полицией, в частности, в день голосования, когда, по распоряжению суда, полицейские закрыли 13 процентов избирательных участков. В ходе столкновений с полицей, по данным каталонский администрации, сотни человек получили ушибы, госпитализированы двое.



По подсчетам каталонских властей, за независимость высказалось 90 процентов от 2,25 млн участников голосования. Однако многие избиратели, в первую очередь, противники отделения, референдум бойкотировали. К таким противникам, по данным сентябрьского опроса общественного мнения, проведенного независимым агентством Metroscopia, относится 44 процента избирателей Каталонии. Всего же правом голоса в Каталонии обладают 5,34 млн человек.



Два взгляда на плебисцит в Каталонии



Руководитель каталонской администрации Карлес Пучдемон заявил сразу после референдума, что "Каталония одержала огромную победу и заслужила право на независимость, а испанское государство понесло невиданное поражение". Он назвал "позором" действия полиции, мешавшей голосованию и обещал провозгласить в ближайшие дни суверенитет. Со своей стороны, первый зампред правительства Сорайя Саенс де Сантамария обвинила Пучдемона в "посягательстве на демократию" и в том, что он "ставит личные амбиции выше закона". Зампред заверила, что референдум никак не повлияет на единство Испании.



Референдум активно комментирует и испанская пресса. Левая мадридская газета El Pais назвала голосование "самым большим вызовом испанской демократии за последние десятилетия", консервативная Gaceta - "попыткой госпереворота", а центристская El Mundo считает, что Испания оказалась "на грани катастрофы".



Одновременно СМИ публикуют высказывания видных представителей общественности. Так, для профессора права Барселонского автономного университета Тересы Фрейксес, главное сейчас - "восстановить конституционный порядок в Каталонии". А каталонский экономист Валентин Пич Роселл жалеет о непоправимом уроне, которые наносят сепаратисты экономике региона: отсюда бежит капитал, "опасаясь нестабильности".



Что ждет Испанию и Каталонию



"Возможны три сценария дальнейшего развития событий", отметил в беседе с DW член руководства каталонской партии "Граждане", выступающей за единство страны, Франсеск Феррер. По его словам, два из них "исключают независимость региона". Первый - вполне мирный. Он сработает, если стороны конфликта "забудут" про референдум и сядут за стол переговоров, в частности, для обсуждения вопроса о расширении прав каталонской автономии.



Правительство предлагает именно такой сценарий, что подтвердил премьер Мариано Рахой вечером 1 октября. "В создавшейся ситуации он выгоден и каталонской стороне", - считает другой собеседник DW, профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Вилья.



Однако, у обоих экспертов, есть опасения, что с таким развитием событий не согласятся ни Пучдемон, ни другие каталонские радикалы, которые оказывают на региональное правительство, представленное либералами и республиканцами, "сильное давление". Именно они явились зачинщиками беспорядков в ходе референдума, а теперь грозят всеобщей забастовкой. У них свой сценарий.



Такие группировки, как "Кандидатура народного единства" (КНЕ) и "Национальная ассамблея Каталонии" требуют немедленного провозглашения независимости. "Если региональные власти пойдут у них на поводу, то неизбежен второй сценарий развития событий", - утверждает Франсеск Феррер.



Три сценария для Каталонии



Третий сценарий, по словам представителя "Граждан", подразумевает применение 155-й статьи испанской конституции - временную отмену автономии с роспуском местной администрации и парламента. Применение этой статьи "неизбежно, если в Каталонии осуществится второй сценарий и будет провозглашена независимость".



В этом случае в регионе может быть ведено прямое правление из центра, а лидеры сепаратистов отданы под суд по обвинению в антигосударственном заговоре. Это преступление наказуемо 15 годами лишения свободы. После нормализации ситуации в Каталонии могут быть объявлены парламентские выборы с последующим формированием новой администрации.



Что касается мадридского политолога, то, по его мнению, "прибегнуть к 155-й статье правительству не трудно", учитывая, что для этого нужно лишь согласие Сената - верхней палаты парламента, где у правящей либеральной Народной партии имеется абсолютное большинство. Эта статья предоставляет властям все полномочия для нормализации ситуации.



Однако, прибегать к ней правительство не хочет: ведь речь идет о чрезвычайно жесткой мере, против которой выступают, к примеру, испанские социалисты, главная оппозиционная сила в парламенте. Кроме того, поначалу она может даже обострить ситуацию, заключил Гарсия Вилья.



Deutsche Welle











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