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Гиги Церетели избран президентом ПА ОБСЕ


20.10.2017   21:27
Один из лидеров грузинской партии "Европейская Грузия", бывший член партии Саакашвили "Единое национальное движение" Гиги Церетели стл президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ,

Об этом сообщает член партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе.

Он также отметил, что в прошлом году "Грузинская мечта" вместе с российской делегацией сделала все, чтобы Церетели не смог занять эту должность.

"Это очень важно для безопасности, имиджа Грузии и активизации стоящих перед нашей страной на международной арене вызовов. Так что - поздравляю всех! Желаю Гиги успехов, уверен, он отлично справится с этой ответственностью".






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