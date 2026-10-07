Совет ООН по правам человека принял консенсусом резолюцию по оккупированным регионам Грузии «Сотрудничество с Грузией»

07.10.2026 23:45





7 октября 2026 года в Женеве Совет ООН по правам человека принял резолюцию «Сотрудничество с Грузией», касающуюся ситуации с правами человека в оккупированных регионах Грузии.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, резолюцию на заседании Совета ООН по правам человека представил заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.



«Как и в прошлом году, резолюция была принята консенсусом, что является значительным достижением для Грузии и выражением твердой поддержки международного сообщества. Совет по правам человека подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и выражает обеспокоенность по фактам различных форм дискриминации и нарушений прав человека, совершаемых Россией в отношении этнического грузинского населения в оккупированных районах Абхазии и Цхинвали.



В резолюции подчеркивается важность Женевских международных переговоров, проведенных на основе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



В резолюции выражается обеспокоенность по поводу ограничений доступа на оккупированные территории со стороны международных и региональных механизмов мониторинга прав человека. Учитывая данные обстоятельства, Совет требует обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и международных и региональных правозащитных механизмов в оккупированные регионы.



В резолюции также подчеркивается оккупация Россией регионов Абхазии и Цхинвали, и важность решений Европейского суда по правам человека за 2021-2026 годы, а также осуждает действия России, направленные на незаконную аннексию Абхазии и Цхинвальского региона.



Грузия ежегодно представляет эту резолюцию в Совет по правам человека с 2017 года», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.





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