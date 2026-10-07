Макаллистер: Попытками запретить все крупные оппозиционные партии режим сделал еще один грубый шаг к авторитаризму

07.10.2026 23:10





Попытками запретить все крупные оппозиционные партии режим сделал еще один грубый шаг к авторитаризму, - заявил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер на дебатах в Европарламенте.



«Страна-кандидат лишь на словах. Так Еврокомиссия представила Грузию в 2025 году при представлении отчёта по расширению. К сожалению, почти год спустя режим в Тбилиси ещё раз подтверждает, что эта оценка была правильной. Попытками запретить все крупные оппозиционные партии режим сделал ещё один грубый шаг к авторитаризму.



Хельмут Брандштеттер уже сказал, 30 сентября Фонд Конрада Аденауэра и Фонд Фридриха Науманна были вынуждены закрыть свои офисы [в Тбилиси] из-за новых регуляций в отношении иностранных грантов. Это усиливает далеко идущий государственный контроль над международным финансированием и в некоторых случаях даже делает возможным уголовное наказание.



Оба фонда больше декады вносили вклад в политическое образование, демократический плюрализм и европейскую интеграцию. Сейчас ещё важнее поддержать грузинский народ, подавляющее большинство которого объединяется вокруг цели европейской интеграции», - заявил Макаллистер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





