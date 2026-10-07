«Проект»: среди пассажиров частных рейсов в Грузию — российские чиновники и бизнесмены

07.10.2026 23:44





Российское независимое издание «Проект» опубликовало масштабное расследование о том, как высокопоставленные чиновники РФ, члены их семей и связанные с ними крупные бизнесмены используют частные самолеты для перелетов за границу. Базой для расследования стала утекшая в сеть база данных пограничной службы ФСБ России, содержащая более 100 миллионов записей о пересечении государственной границы.



Журналисты «Проекта» подробно изучили перемещения 1064 высокопоставленных российских госслужащих и их близких родственников. Из материалов расследования следует, что в период с 2014 по 2023 год они совершили как минимум 19 полетов в Грузию на частных самолетах.



Чаще всего в этом списке фигурируют поездки депутата Госдумы Ивана Демченко и членов его семьи. По данным расследователей, Грузия являлась одним из наиболее популярных направлений для семьи Демченко — на их счету семь частных визитов. Всего же, с учетом других зарубежных стран, издание связывает Демченко и его родственников со 111 перелетами на бизнес-джетах.



Среди пассажиров частных рейсов, прилетавших в Грузию, в базе данных также были обнаружены председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, телеведущая Ксения Собчак, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, а также члены сборной России по шахматам Сергей Карякин и Андрей Филатов. Кроме того, в записях фигурируют депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, дочь сенатора Сулеймана Керимова Гульнара Керимова вместе с супругом Арсеном Джамалудиновым, члены семьи мэра Казани Ильсура Метшина и родственники бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Татьяна и Роман Баталовы. Цели этих визитов в открытых источниках не упоминаются.



В массиве данных, связанных с Грузией, отдельно зафиксирован полет в Абхазию. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко прибыли в Сухуми на частном борту 26 августа 2023 года.



Рейсы «золотой судьи»

В базе данных «Проекта» содержатся сведения о двух частных рейсах в Тбилиси, совершенных в октябре 2017 года. Они связаны с семьей депутата Госдумы Вадима Шувалова и бывшей краснодарской судьей Еленой Хахалевой, получившей в российских СМИ прозвище «золотая судья» после роскошной свадьбы ее дочери стоимостью около 2 миллионов долларов.



Позже в отношении Хахалевой в РФ возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге, а в 2022 году заочно арестовали. Ее адвокат заявлял, что Хахалева уехала из России еще до начала уголовного преследования и находилась на территории Грузии. В январе 2025 года Хахалеву задержали в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай, однако газета «Коммерсантъ» позже сообщила, что Азербайджан освободил экс-судью под полицейский надзор и в марте официально отказал России в ее экстрадиции.



Согласно общим подсчетам издания «Проект», из 1064 изученных представителей российской элиты 322 человека хотя бы раз летали за рубеж на частных самолетах. В общей сложности за десять лет было выявлено не менее 5300 таких поездок чиновников и членов их семей. С учетом обратных рейсов число перелетов превышает 6700, а их совокупная ориентировочная стоимость оценивается журналистами в 221 миллион долларов.



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