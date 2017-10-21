ЕС приветствует доклад Омбудсмена Грузии, который должен стать основой для будущей работы

21.10.2017 11:21 18 октября Омбудсмен Грузии представил специальный доклад "Борьба и предотвращение дискриминации и положение в области равенства", оценивающий события в стране с 2014 года. ЕС приветствовал доклад службы Омбудсмена страны, добавив, что его выводы и рекомендации должны служить руководством для сотрудничества между ЕС и Грузией.



"Признавая существенный прогресс, мы отмечаем недостатки, выявленные Омбудсменом", - сказал глава Представительства ЕС в Грузии, посол Янош Херман. "Уязвимые группы, особенно лица с ограниченными возможностями, женщины или представители меньшинств, продолжают сталкиваться с препятствиями в получении равного обращения в таких областях, как образование или занятость".



Глава Представительства ЕС также отметил, что они будут продолжать следить за внесением поправок к закону о борьбе с дискриминацией, которые находятся на рассмотрении с марта 2015 года.



"Наконец, позвольте мне поблагодарить Омбудсмена и его команду за работу и преданность в борьбе с дискриминацией. ЕС продолжит поддерживать их усилия", - заключил Херман.



ЕС поддерживает Омбудсмена в Грузии для защиты прав всех грузинских граждан, в том числе уязвимых групп.



Помощь является частью программы ЕС "Права человека для всех". Эта программа помогает реализовать Национальный план действий в области прав человека, уделяя особое внимание таким областям, как права меньшинств и уязвимые группы, защита частной жизни, трудовые права и права детей.















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