Маргус Цахкна: Нарушение воздушного пространства Эстонии совершенно очевидно, а Россия вновь лжет

22.09.2025 21:05





Нарушение воздушного пространства Эстонии совершенно очевидно, а Россия вновь лжет - Мы помним оккупацию Грузии в 2008 году, вторжение в Крым в 2014 году и агрессию против Украины в 2022 году, - указанное заявление в свое выступлении на заседании Совбеза ООН сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



По его словам, Эстония имеет в своем распоряжении «твердые факты и доказательства» по нарушению воздушного пространства страны российскими истребителями, и она представила Совбезу распечатку с радара.



«Российские самолеты были оснащены ракетами и находились в боевой готовности. Нарушение совершено очевидно, а Россия вновь лжет, как лгала не раз до этого. Мы помним оккупацию Грузии в 2008 году, вторжение в Крым в 2014 году и агрессию против Украины в 2022 году. Поэтому, просим вас, не лгать опять. У нас твердые доказательства», - заявил Маргус Цахкна.



Ранее первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский обвинил Эстонию в «распространении лжи».



«Сейчас наши соседи придумали, что Россия виновна во вторжении в воздушное пространство Эстонии. Как всегда, нет никаких доказательств, за исключением русофобской истерии из Таллина», - отметил Полянский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





