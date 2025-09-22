Зачем Бидзина Иванишвили встретился с президентом ОАЭ

атов шейхом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном во время визита последнего в Грузию.



Информацию о встрече распространила пресс-служба «Грузинской мечты».



Встреча была интересна грузинским аналитикам по нескольким причинам. Во-первых, тем, что после срыва процесса евроинтеграции внешняя политика Грузии приобретает новые очертания.



Во-вторых, появлением неформального правителя страны Бидзины Иванишвили. Человек, который фактически управляет страной, большую часть времени находится в тени, поэтому каждое его появление — не только на встречах высокого уровня, но и, например, на похоронах известного человека — становится особым событием.



На кадрах, опубликованных пресс-службой правящей партии, Иванишвили как бы вытесняет стоящего рядом с ним премьер-министра «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе и сам ведет встречу с шейхом.



В публикации не уточняется место встречи, но, судя по фото и видео, она состоялась в личной резиденции Иванишвили.



«Самое унизительное в этом видео для нашей страны заключается в том, что, судя по кадрам, тот, кто называет себя премьер-министром, на самом деле является ассистентом», — заявил лидер оппозиционной партии «Федералисты» Гига Бокериа в интервью изданию Formula.



Официальная информация о встрече

До прибытия в Грузию шейх Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян посетил Азербайджан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял его в Карабахе. Уже в Баку было подписано 14 документов, включая декларацию о стратегическом партнерстве.



В рамках визита шейха в Тбилиси был подписан меморандум с одной из крупнейших девелоперских компаний EMAAR, которая планирует инвестировать в Грузию до шести миллиардов долларов.



«Ваши инвестиции в Грузию еще больше сблизят наши страны. Благодарю вас за ваше дружелюбное отношение к Грузии. Надеюсь, что мы еще не раз встретимся, и наше партнерство станет еще глубже», — прокомментировал Иванишвили.



Зачем Иванишвили встретился с президентом ОАЭ



Эта встреча привлекает особое внимание в свете того, что несколькими месяцами ранее Иванишвили отказался от встречи с тогдашним послом США в Грузии Робин Данниган, хотя известно, что Вашингтон планировал через встречу донести до Иванишвили послания, которые должны были способствовать улучшению отношений с Грузией.



По мнению оппозиции, демонстративное гостеприимство Иванишвили по отношению к лидеру Эмиратов — это четкий сигнал и демонстрация новой внешней политики, в рамках которой Грузия изолирована от западного мира и сближается исключительно с авторитарными государствами.



«Иванишвили уже открыто заявил, что не намерен развивать отношения с Западом — ни улучшать коммуникацию, ни общаться в принципе. Он переключился на азиатские и арабские государства», — считает член оппозиционного «Единого национального движения» Иракли Павленишвили.



«Эта встреча в очередной раз наглядно показала нам, что единственное, что интересует Бидзину Иванишвили, — это сохранение собственной власти и финансового положения. Правитель, находящийся под санкциями и непризнанный демократическими странами Запада, пытается сохранить эту власть ценой изменения прозападного курса Грузии», — прокомментировал представитель оппозиционной «Коалиции за перемены» Вано Церетели.



Лидер партии «Федералисты» Гига Бокериа считает, что Эмираты, скорее всего, сами запросили встречу с Иванишвили.



«Эмираты запросили встречу с настоящим хозяином Грузии, и Иванишвили не отказался. И здесь нужно вспомнить, что до этого Иванишвили не стал встречаться с американским представителем».



На фоне приостановки процесса евроинтеграции Грузия стремится укреплять сотрудничество с другими странами, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами.



Премьер-министр «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе дважды посетил Эмираты с официальным визитом после парламентских выборов.



По мнению Бокерии, каким бы важным не было экономическое значение Эмиратов, «для нашей безопасности, свободы, общего экономического благополучия и будущего жизненно важен свободный мир: США, Европейский союз и Великобритания, которые сейчас ввели санкции против Грузии».



По мнению оппозиции, с помощью ОАЭ Иванишвили также пытается найти альтернативные способы обойти западные санкции:



«Иванишвили очень скоро ожидает новых санкций. Конечно, человек, чьи активы на Западе заморожены, будет искать любые пути перевести эти деньги в Грузию», — считает оппозиционный политик Хатиа Деканоидзе.



Появление Иванишвили как внутриполитический сигнал

Некоторые аналитики считают, что появление Иванишвили имеет и вторую причину. Это — внутриполитический сигнал:



«Так олигарх словно подбадривает своих сторонников, когда его команда оказывается в сложной ситуациии», — полагает член «Единого национального движения» Иракли Павленишвили.



Дело Бачиашвили



По другой версии, встреча связана с делом Гиорги Бачиашвили.



Бывший финансовый советник Бидзины Иванишвили и экс-глава Фонда соинвестирования Гиорги Бачиашвили был арестован 27 мая 2025 года на грузино-армянской границе при странных обстоятельствах.



Служба государственной безопасности Грузии утверждала, что Бачиашвили, обвиняемый в хищении до 42 миллионов долларов и разыскиваемый по красному уведомлению Интерпола, сам приехал на границу, где был задержан СБУ. На самом деле Бачиашвили был доставлен в Грузию из Эмиратов в ходе спецоперации.



Международные адвокаты Бачиашвили считают, что дело против их подопечного — личная месть Бидзины Иванишвили, а принудительное возвращение Бачиашвили в Грузию — это нарушение международных норм.



По сообщениям в медиа, между Тбилиси и Абу-Даби существовала неофициальная договоренность. Эмираты согласились на арест бывшего главы Фонда соинвестирования Грузии Гиорги Бачиашвили, а грузинская сторона поддержит кандидатуру шейха Насера ​​аль-Наваси на пост главы Всемирной туристской организации ООН, которую сейчас возглавляет Зураб Пололикашвили.



Оппозиционеры не исключают, что встреча Иванишвили с лидером Эмиратов может стать попыткой продолжения этого сотрудничества.



JAMnews

