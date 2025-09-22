Глава СГБ Грузии в Баку провел встречу с коллегами из «около десяти стран»

Глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе принял участие в Бакинском форуме по безопасности, в котором приняли участие первые лица спецслужб 95 стран.



«Мамука Мдинарадзе провел встречу за закрытыми дверями с представителями около десяти различных стран, на которой обсуждались важные вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством и безопасностью», — сообщает ведомство.



Отмечается, что ежегодный Бакинский форум по безопасности — это возможность для руководителей, отвечающих за вопросы безопасности и разведки разных стран, провести деловые встречи, углубить сотрудничество и обменяться интересной и важной для них информацией.



Мамука Мдинарадзе посетил Форум по безопасности в Баку 19-21 сентября. Его визит уже завершен, отметили в СГБ постфактум.



Источник: SOVA

