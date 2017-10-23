По пропорциональным выборам «Грузинская мечта» получила 55,73 % голосов

23.10.2017 10:55 По предварительным ЦИК, по пропорциональным выборам в масштабе страны «Грузинская мечта» получила 55,73 % голосов, заняв первое место среди партий. Подсчитаны бюллетени с 3 644 избирательных участков.



Конкретнее же, количество полученных партиями голосов выглядит следующим образом:



«Грузинская мечта – демократическая Грузия» - 836816 голосов (55,73 %); «Единое национальное движение» - 256 373 голосов (17,07 %); «Бакрадзе, Угулава, Европейская Грузия» –156267 голосов, (10,41%); «Давид Тархан-Моурави, Ирама Инашвили, Альянс патриотов Грузии» - 98460 (6,56%); «Дмитрий Лорткипанидзе, Каха Кукава – Демократическое движение –Свободная Грузия» – 38786 голосов (2,58 %); «Г.Д.М.» - 907(0.06 %); Республиканская партия – 11341 (0,76 %); «Тамаз Мечиаури для единой Грузии» – 1941 (0,13%); «Левый альянс» -1432 (0,1 %); «Шалва Нателашвили, Лейбористская партия Грузии» – 49668 (3,27 %); «Движение государство для народа» – 606 (0,04 %); «Национал-демократическое движение» – 168 (0,01 %); «Партия единства и развития Грузии» – 589 (0,04 %); «Социалистическая партия трудящихся» – 866 (0,06%); «Грузия»“ – 1868 (0,12 %); «Традиционалисты» – 226 (0,02%); «Движение строительства» – 11434(0,76 %); «Новые христиан-демократы» – 267 (0,02%); «Георгий Вашадзе – единение Новая Грузия» – 18434 (1,23 %); «Путь Звиада» –1110(0,07 %); «Новые правые» – 75 (0 %); «Политическое движение «Свобода – путь Звиада Гамсахурдиа» – 9099 (0,61 %); «Орден сынов отечества Родина» - 334 (0,02%); «Социалистическая Грузия – коммунисты» – 880 (0,06%); «Народная – единодушие народа» – 1897 (0,13%); «Прогрессивно-демократическая партия» – 2319 (0,15 %).



Что касается Тбилиси, по предварительным данным ЦИК, по пропорциональным выборам в масштабе столицы по предварительным данным, у «Грузинской мечты» 53,06%-я поддержка, это первое место среди партий.



Согласно закону, для прохождения в муниципальное собрание (сакребуло) партии должны преодолеть 4%-й барьер. По предварительным данным, его преодолевают: «Грузинская мечта – демократическая Грузия» - 53.06 % (151 899 голосов); «Единое национальное движение» -17.65% (68432 голосов); «Бакрадзе, Угулава, Европейская Грузия» – 9,18% (35586 голосов); «Давид Тархан-Моурави, Ирама Инашвили, Альянс патриотов Грузии» - 5.62% (21779 голосов).















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