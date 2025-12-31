Иваишвили сделал новогоднее обращение к населению страны

31.12.2025 21:14





«Я, как рядовой солдат своей родины, вместе с моей политической командой и в 2026 году буду стоять на страже нашей страны и наших семей! Эту сложную и почётную миссию мы будем выполнять добросовестно до тех пор, пока наше общество будет считать, что наша служба Грузии необходима», — говорится в новогоднем поздравлении почётного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.



«Дорогие сограждане! Грузины, проживающие в Грузии и за её пределами!



Поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом! Пусть этот год станет годом мира, единства и успеха для наших семей и нашей страны. Каждому из вас желаю здоровья и благополучия. В то же время желаю вам верить в лучший завтрашний день, ведь будущее сильной и успешной Грузии — наше и наших детей — мы строим вместе!», — говорится в тексте поздравления Бидзины Иванишвили.



Как отмечает Бидзина Иванишвили, прошедший год был наполнен вызовами и трудностями.



«Общество наглядно видело, как глобальная злая сила боролась против Грузии — сила, имеющая нездоровые амбиции мирового господства. Мы все вместе наблюдали открытое, неприкрытое и неравное противостояние против суверенитета и единства Грузии, против грузинского народа, которое происходило как внутри страны, так и извне.



Несмотря на тяжелейшие вызовы, в 2025 году, благодаря благоразумию грузинского народа и взвешенной, спокойной и прагматичной политике нашей политической команды, мы дали достойный ответ всем вызовам, с честью встретили все удары извне и ни на шаг не отступили в борьбе за нашу родину, наш народ и суверенитет Грузии.



Разумеется, мы не намерены останавливаться или сдаваться и в 2026 году, потому что за нашей спиной — наша родина, наши семьи, наша культура и традиции, за нами стоят наши дети, и потому пути к отступлению просто не существует! У нас нет выбора! Перед родиной, нацией и нашими предками мы обязаны защитить все те ценности, все те идеалы, которые привели наш многовековой народ к сегодняшнему дню с гордостью!



Пусть ни у кого не будет иллюзий, что лично я или наша политическая команда устанем в этой неравной борьбе. Однако важно, чтобы наш народ, так же как и прежде, и в 2026 году чётко различал, кто является врагом Грузии, а кто — её другом!



Я объективно оцениваю ситуацию и уверен, что так и будет, потому что, к моей гордости, в Грузии сформировалось общество, которое не просто трудно, а невозможно обмануть или манипулировать его эмоциями. Да, таков сегодня Его Величество грузинский народ!



Лично я, как один из рядовых солдат своей родины, вместе с моей политической командой и в 2026 году буду стоять на страже нашей страны и наших семей! Эту сложную и почётную миссию мы будем выполнять добросовестно до тех пор, пока наше общество будет считать, что наша служба Грузии необходима!



От моего имени и от имени моей супруги ещё раз поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом! От всей души желаем вам мира, благополучия и безграничной радости. Пусть надежда, вера в будущее и изобилие царят в ваших семьях.



Да хранит Бог нас и нашу родину!», — говорится в тексте поздравления, распространённого от имени Бидзины и Екатерины Иванишвили.





