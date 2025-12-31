Кому и на сколько увеличатся пенсии с января

С января 2026 года в стране увеличатся пенсии. Это предусмотрено государственным бюджетом на 2026 год.



В частности, согласно основному финансовому документу страны, с января пенсия по старости для лиц моложе 70 лет увеличится на 20 GEL и составит 370 GEL, а пенсионеры в возрасте 70 лет и старше будут получать на 45 GEL больше, или 495 GEL.



Что касается высокогорных населенных пунктов, то лица моложе 70 лет, проживающие там, будут получать пенсию в размере 444 GEL, а пенсионеры в возрасте 70 лет и старше – 594 GEL.



Помимо пенсий, с января 2026 года значительно увеличится социальное пособие для лиц с инвалидностью до 18 лет – на 45 GEL, а пособие для лиц с инвалидностью других категорий – на 20 GEL.



В настоящее время в Грузии пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 350 GEL, а в горных поселениях пенсионеры той же возрастной группы получают 420 GEL. Пенсия для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше составляет 450 GEL, а в горных поселениях пенсия для пенсионеров той же категории составляет почти 540 GEL.





