Грузия заняла 4-е место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса от Всемирного банка

31.12.2025 20:46





В исследовании B-READY 2025 специалисты изучили 101 страну мира — в результате Грузия разделила четвёртую строчку с Южной Кореей, Сингапуром и Эстонией.



При этом стране удалось обойти государства с крупной и развитой экономикой такие как Латвия, Великобритания, Чехия, Хорватия, Испания, Канада, США и другие.



Список B-READY заменил другой рейтинг «Ведение бизнеса» от Всемирного банка, в котором Грузия занимала 7-е место. Любопытно, что в обновлённой версии Грузия обогнала Гонконг и Новую Зеландию, которым она уступала до этого.



Цель нового рейтинга — дать количественную и качественную оценку деловой среды для развития частного сектора. Методология исследования включает все три этапа жизненного цикла компании: создание бизнеса, функционирование/расширение и закрытие.



Рейтинг оценивает каждый показатель по трём направлениям: «Операционная эффективность», «Нормативно-правовая база» и «Государственные услуги».



Отдельно стоит отметить, что в показателе операционной эффективности Грузия заняла 2-е место в мире, уступив только Сингапуру.





