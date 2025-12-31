|
Грузия заняла 4-е место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса от Всемирного банка
31.12.2025 20:46
В исследовании B-READY 2025 специалисты изучили 101 страну мира — в результате Грузия разделила четвёртую строчку с Южной Кореей, Сингапуром и Эстонией.
При этом стране удалось обойти государства с крупной и развитой экономикой такие как Латвия, Великобритания, Чехия, Хорватия, Испания, Канада, США и другие.
Список B-READY заменил другой рейтинг «Ведение бизнеса» от Всемирного банка, в котором Грузия занимала 7-е место. Любопытно, что в обновлённой версии Грузия обогнала Гонконг и Новую Зеландию, которым она уступала до этого.
Цель нового рейтинга — дать количественную и качественную оценку деловой среды для развития частного сектора. Методология исследования включает все три этапа жизненного цикла компании: создание бизнеса, функционирование/расширение и закрытие.
Рейтинг оценивает каждый показатель по трём направлениям: «Операционная эффективность», «Нормативно-правовая база» и «Государственные услуги».
Отдельно стоит отметить, что в показателе операционной эффективности Грузия заняла 2-е место в мире, уступив только Сингапуру.
