Грузия - наиболее положительно расположенная к ЕС страна Восточного партнерства

26.10.2017 13:08 59% граждан Грузии положительно расположены к Евросоюзу (ЕС), что в регионе Восточного партнерства является самым лучшим показателем, - такие результаты показало исследование общественного мнения, проведенное в странах Восточного партнерства в рамках OPEN программы ЕС.



В рамках исследования с марта по май 2017 года в Грузии опрошены более 1000 человек. Согласно исследованию, в Грузии отмечается рост поддержки ЕС. Этот показатель сравнительно с предыдущим годом вырос на 64% и в странах Восточного партнерства – это самый высокий показатель.



83% грузинских граждан считают, что у Грузии с ЕС хорошие отношения – этот показатель сравнительно с прошлогодним – возрос, тогда он составлял -75%, что ощутимо превышает средний показатель стран Восточного партнерства – 61%.



66% грузинских граждан доверяют ЕС. Отметим, что это показатель выше, показателей доверия к ООН (56%) и НАТО (54%).



Кроме Грузии опрос общественного мнения был проведен в Армении, Азербайджане, Беларуси, Молдове и Украине.



Ежегодные опросы проводятся уже второй год. Первый этап исследования начался в 2016 году.

Презентацию результатов исследования 2017 году для представителей грузинских СМИ проведет сегодня руководитель представительства ЕС в Грузии Янош Херман.















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