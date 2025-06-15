Установлена личность подозреваемого в убийстве депутата Палаты представителей США Мелиссы Хартман и ее мужа

15.06.2025 12:55





Подозреваемым в убийстве члена Палаты представителей США Мелиссы Хартман и ее мужа является 57-летний Ванс Болтер, сообщает CNN. По данным СМИ, он же стрелял в сенатора Джона Хоффмана и его жену, которые получили серьезные травмы и им потребовалось хирургическая операция.



Оба нападения произошли в домах проживания жертв в штате Миннесота. В обоих случаях нападавшему удалось скрыться с места преступления. Федеральное бюро расследований объявило вознаграждение в размере 50 000 долларов за информацию о его местонахождении.



По сообщению CNN, в машине нападавшего был найден список из 70 потенциальных целей, все из которых имеют какое-либо отношение к законопроекту об абортах и ​​планировании семьи. Друг подозреваемого сообщил СМИ, что подозреваемый является сторонником республиканцев и поддерживает запрет абортов.



Губернатор Тим Уолц назвал инцидент политически мотивированным нападением. Президент Трамп назвал это абсолютным ужасом.







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