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Известный грузинский пластический хирург арестован в Австрии


15.06.2025   18:37


Известный грузинский пластический хирург Зура Кекелия арестован в Австрии. Австрийская прокуратура обвиняет его в открытии частной клиники у себя дома без лицензии.

Primetime сообщает, суд Вены приговорил Кекелия к 20 месяцам тюремного заключения.

Грузинский врач провёл в одной из квартир процедуру моделирования подбородка 58-летней женщине, которая закончилась для неё трагически. У пациентки вскоре начались осложнения, развился сепсис, потребовалось хирургическое вмешательство.

Пострадавшая женщина узнала о так называемой «косметической вечеринке» от подруги, где предлагались дешёвые и явно незаконные процедуры по улучшению внешности.

Местные СМИ публикуют фотографии из квартиры, на которых видно, что процедура проводилась в антисанитарных условиях.

Также выяснилось, что у Зуры Кекелия не было лицензии на медицинскую деятельность в Австрии.


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