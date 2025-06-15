Самадашвили - Исследование ISSA подтверждает одно - требованием большинства избирателей являются изменения в стране

15.06.2025 19:55









По ее словам, обществу должно быть интересно, ознакомиться с результатами исследования,



«Думаю, исследование, которое видело общество, подтверждает одно, требованием большинства избирателей являются изменения в стране. Что касается политики, проводимой властями, сегодня степень и уровень недовольства только растут. Что касается того, каким образом должны быть проведены указанные изменения, с какими предложениями должны выступить оппозиционные силы, мы видим, что по этим вопросам у общества нет четко выраженной позиции, так как большинство в масштабах страны считает, что оппозиция должна принять участие в выборах [самоуправления]. Хотя, к примеру, в столице мнения по этому вопросу разделились. Мы видим, что велико требование об объединении оппозиции, но, при какой механике должно состояться это единство, какое предложение должен сделать политический класс и при какой модели, здесь, мы видим, что у общества нет четко выраженных взглядов. Это естественно, так как это политический процесс, который должен быть спланирован именно политическими акторами. Хотя, я считаю, что обществу должно быть интересно, ознакомиться с результатами исследования для того, чтобы лучше увидеть картину, сложившуюся сегодня в стране» ,- заявила Самадашвили. Исследование, которое видело общество, подтверждает одно, требованием большинства избирателей являются изменения в стране – Однако, каким образом должны быть проведены указанные изменения, с какими предложениями должны выступить оппозиционные силы, мы видим, что по этим вопросам у общества нет четко выраженной позиции, - указанное заявление сделала один из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.По ее словам, обществу должно быть интересно, ознакомиться с результатами исследования, проведенного ISSA , для того, чтобы лучше увидеть картину, сложившуюся сегодня в стране.«Думаю, исследование, которое видело общество, подтверждает одно, требованием большинства избирателей являются изменения в стране. Что касается политики, проводимой властями, сегодня степень и уровень недовольства только растут. Что касается того, каким образом должны быть проведены указанные изменения, с какими предложениями должны выступить оппозиционные силы, мы видим, что по этим вопросам у общества нет четко выраженной позиции, так как большинство в масштабах страны считает, что оппозиция должна принять участие в выборах [самоуправления]. Хотя, к примеру, в столице мнения по этому вопросу разделились. Мы видим, что велико требование об объединении оппозиции, но, при какой механике должно состояться это единство, какое предложение должен сделать политический класс и при какой модели, здесь, мы видим, что у общества нет четко выраженных взглядов. Это естественно, так как это политический процесс, который должен быть спланирован именно политическими акторами. Хотя, я считаю, что обществу должно быть интересно, ознакомиться с результатами исследования для того, чтобы лучше увидеть картину, сложившуюся сегодня в стране» ,- заявила Самадашвили.





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