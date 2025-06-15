Если бы завтра проводились выборы - опрос ISSA

15.06.2025 15:12





Согласно исследованию Института социальных исследований и анализа (ISSA), если бы местные выборы проводились в ближайшую субботу, рейтинги партий по Грузии выглядели бы следующим образом по распределению:



▪️ Грузинская мечта — 35,2%

▪️ Коалиция за перемены — 16,9%

▪️ Единство — Национальное движение — 14,6%

▪️ Сильная Грузия — Лело — 13,4%

▪️ Гахария за Грузию — 12,4%

▪️ Гирчи — 2,3%

▪️ Другие партии — 5,1%



В Тбилиси по распределению:



▪️ Грузинская мечта — 24,6%

▪️ Коалиция за перемены — 20,6%

▪️ Единство — Национальное движение — 13,9%

▪️ Сильная Грузия — Лело - 14,2%

▪️ Гахария за Грузию - 17,2%

▪️ Гирчи — 3,7%

▪️ Другие партии — 5,8%



В опросе общественного мнения приняли участие 2000 респондентов. Были проведены очные интервью. Полевые работы для опроса проводились в период с 5 по 20 мая 2025 года. Исследование проводилось Институтом социальных исследований и анализа (ISSA) в сотрудничестве с американской организацией Rosner Research LLC.





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