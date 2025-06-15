Этер Липартелиани - первая грузинка, ставшая чемпионкой мира по дзюдо

15.06.2025 20:40





Сборная Грузии завоевала свою первую медаль на проходящем в Будапеште (Венгрия) чемпионате мира по дзюдо.



Этер Липартелиани стала чемпионкой в ​​весовой категории 57 кг и первой женщиной-чемпионкой мира в истории грузинского дзюдо.



Этер Липартелиани сегодня выиграла все пять поединков иппоном — перед финалом она победила южнокорейских, российских, финских и туркменских спортсменок, а в борьбе за золото одолела японку Момо Тамаоку.



Завтра, в 4-й день соревнований, честь Грузии будут защищать три дзюдоиста. Этер Аскилашвили выступит в весовой категории 63 кг, а Тато Григалашвили и Заур Двалашвили — в весовой категории 81 кг.





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