У здания Администрации правительства Грузии проходит акция под лозунгом: «Решает народ!»

15.06.2025 20:34





«Решает народ!»- под таким лозунгом проходит акция протеста у здания Администрации правительства Грузии.



По заявлению участников акции, действующее правительство Грузии является нелегитимным, и они требуют отставки правящей партии «Грузинская мечта».



Митингующие также заявляют, что в стране должны быть проведены новые парламентские выборы и освобождены все задержанные в ходе протеста.



На место мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.



В акции принимают участие члены семей и близкие задержанных в ходе протеста. Протестующие развернули флаги Грузии и Евросоюза.



Также звучал государственный гимн Грузии.



Параллельно, на проспекте Руставели проходит «Марш флагов».





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