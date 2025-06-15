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У здания Администрации правительства Грузии проходит акция под лозунгом: «Решает народ!»
15.06.2025 20:34
«Решает народ!»- под таким лозунгом проходит акция протеста у здания Администрации правительства Грузии.
По заявлению участников акции, действующее правительство Грузии является нелегитимным, и они требуют отставки правящей партии «Грузинская мечта».
Митингующие также заявляют, что в стране должны быть проведены новые парламентские выборы и освобождены все задержанные в ходе протеста.
На место мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
В акции принимают участие члены семей и близкие задержанных в ходе протеста. Протестующие развернули флаги Грузии и Евросоюза.
Также звучал государственный гимн Грузии.
Параллельно, на проспекте Руставели проходит «Марш флагов».
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