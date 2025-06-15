Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У здания Администрации правительства Грузии проходит акция под лозунгом: «Решает народ!»


15.06.2025   20:34


«Решает народ!»- под таким лозунгом проходит акция протеста у здания Администрации правительства Грузии.

По заявлению участников акции, действующее правительство Грузии является нелегитимным, и они требуют отставки правящей партии «Грузинская мечта».

Митингующие также заявляют, что в стране должны быть проведены новые парламентские выборы и освобождены все задержанные в ходе протеста.

На место мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.

В акции принимают участие члены семей и близкие задержанных в ходе протеста. Протестующие развернули флаги Грузии и Евросоюза.

Также звучал государственный гимн Грузии.

Параллельно, на проспекте Руставели проходит «Марш флагов».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна