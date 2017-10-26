Долидзе: безвизовый режим ЕС с Грузией в безопасности

26.10.2017 14:58 Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе обнадежил граждан страны, что внедрение новых правил въезда и выезда из стран Евросоюза для граждан третьих стран не угрожает безвизовому режиму для Грузии.



Европарламент в среду проголосовал за введение новых правил въезда и выезда в зону Шенгена для граждан третьих стран в 2020 году. Нововведение предусматривает сбор информации, которую в электронном виде должен предоставить человек о себе до посещения Европы, в частности, имя, документ путешествия, отпечатки пальцев, изображение лица, дату и время въезда и выезда. Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз совершать краткосрочные поездки в страны ЕС с 28 марта.



"Эта возможность авторизации и информации связана с тем, чтобы максимально были обеспечены меры безопасности Евросоюза в связи с передвижением. Если подобное начнется, а это — заполнение данных заранее, это будет с 2020 года, этому нужна долгосрочная процедура. Еще раз говорю, не хочу, чтобы в обществе сложилось впечатление, что у Грузии хотя бы на минуту будет проблема в связи с безвизовым сообщением", — сказал Долидзе журналистам.



Новые правила въезда и выезда коснутся как граждан стран, имеющих визовый режим с ЕС, так и жителей стран, которым не нужна виза для поездок в Европу. Нововведения будут распространяться на людей, которые направляются в страны ЕС с краткосрочным визитом — 90 дней в течение 180.



Данные, введенные в новую систему, будут храниться в течение трех лет, и они помогут превенции, обнаружению или расследованию террористической угрозы или прочих серьезных преступлений. Доступ к данным будет иметь и Европол, однако они будут недоступны для национальных органов, занимающихся предоставлением убежища.



В Европарламенте отметили, что новая система заменит процедуру вбивания штампов в паспорта и ускорит процесс пересечение границы ЕС, а также облегчит выявление лиц, нарушивших режим пребывания в Шенгенской зоне.



Сколько придется платить тем, кого коснуться нововведения, за заполнение анкет, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что стоимость регистрации составит 10 евро.



Внедрение новой системы обойдется в 480 миллионов евро.



Новые правила въезда и выезда в зону Шенгена для граждан третьих стран были разработаны еще в апреле 2016 года Еврокомиссией. Создание документа, который называется "Сильные и умные информационные системы для границ и безопасности", было продиктовано большим наплывом мигрантов в связи с сирийским кризисом и участившимися нарушениями при пересечении европейских границ.















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