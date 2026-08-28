Этер Липартелиани завоевало золото Гранд-слэма в Лозанне

28.08.2026 23:59





Этер Липартелиани стала победительницей Гранд-слэма в Лозанне. Грузинская дзюдоистка ни разу не уступила лидерство в весовой категории до 57 кг.



Уже в первый день соревнований грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани вышла в финал и завоевала золотую медаль. Действующая чемпионка мира и Европы одержала победу над узбеккой Майсой Пардаевой, финкой Пихлой Матикайнен, итальянкой Юлией Карной и француженкой Мартой Фавацци до финала. В финале она победила француженку Сару Леони Сиссике и завоевала золото.



Лозаннский Гранд-слэм продолжится в эти выходные, и грузинские дзюдоисты также примут участие в соревнованиях.





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