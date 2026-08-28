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Задержан подозреваемый в убийстве гражданина России


28.08.2026   21:31


Сотрудники Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали иностранного гражданина по подозрению в умышленном убийстве.

«В ходе расследования выяснилось, что в Тбилиси между двумя иностранными гражданами произошел конфликт, в результате которого один из них ранил другого холодным оружием и тупым предметом и скрылся.

Пострадавший скончался на месте.», - отмечается в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Армении.

В результате оперативных мер и следственных действий, предпринятых сотрудниками правоохранительных органов, преступник был задержан. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства.

Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодета, предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет.


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