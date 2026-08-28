Сборная Грузии по баскетболу разгромила Черногорию

28.08.2026 21:34





Сборная Грузии по баскетболу провела свой первый матч во втором отборочном этапе чемпионата мира — на арене «Коркия-Джорджия» она принимала сборную Черногории и одержала убедительную победу со счётом 101:74.



Эта победа имеет большое значение на пути к чемпионату мира, который пройдёт в Катаре. У сборной Грузии уже 4 победы, и она делит третье-четвёртое места с Черногорией.



Следующий матч сборная Грузии проведёт 31 августа в гостях против Португалии.



Напомним, что после первого этапа по три лучшие команды из групп A и B сформировали одну шестёрку. При этом все набранные на первом этапе очки были сохранены.



На чемпионат мира из этих шести сборных выйдут только три команды, поэтому оставшиеся шесть матчей будут иметь решающее значение. Вероятно, Испанию уже никто не сможет опередить, а вот за два оставшихся места развернётся ожесточённая борьба.







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