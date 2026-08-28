В Багдати продолжают ликвидировать последствия сильного ливня

28.08.2026 21:30





В муниципалитете Багдати продолжаются работы по устранению последствий стихии, вызванной сильными осадками 27 августа.



На месте побывали министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе, государственный уполномоченный в Имерети Леван Залкалиани, мэр Багдати Нодар Гиоргидзе, парламентский делегат Звиад Шаламберидзе и представители местных властей.



Стихия затронула практически все административные единицы муниципалитета. Повреждены дороги, мосты, ливневая инфраструктура и другие объекты.



В нескольких местах сошли массы грунта, а вышедшие из берегов реки повредили защитные сооружения.



Также затоплены дворы и первые этажи жилых домов, пострадали сельскохозяйственные угодья.



Сейчас активно расчищаются дороги. Из-за повреждений часть жителей остаётся без природного газа и электричества, аварийные службы продолжают восстановительные работы.



«В муниципалитете Багдати активно устраняются последствия непогоды, продолжается расчистка автомобильных дорог. Части населения уже восстановили подачу газа и электроэнергии, по оставшимся абонентам работы продолжаются.



В муниципалитете создана комиссия по оценке ущерба и заработала горячая линия. Мэрия Багдати работает в чрезвычайном режиме, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы», — заявил государственный уполномоченный в Имерети Леван Залкалиани.



На местах также работают профильные службы, которые оценивают ущерб и потребности пострадавших жителей.





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