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В Багдати продолжают ликвидировать последствия сильного ливня
28.08.2026 21:30
В муниципалитете Багдати продолжаются работы по устранению последствий стихии, вызванной сильными осадками 27 августа.
На месте побывали министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе, государственный уполномоченный в Имерети Леван Залкалиани, мэр Багдати Нодар Гиоргидзе, парламентский делегат Звиад Шаламберидзе и представители местных властей.
Стихия затронула практически все административные единицы муниципалитета. Повреждены дороги, мосты, ливневая инфраструктура и другие объекты.
В нескольких местах сошли массы грунта, а вышедшие из берегов реки повредили защитные сооружения.
Также затоплены дворы и первые этажи жилых домов, пострадали сельскохозяйственные угодья.
Сейчас активно расчищаются дороги. Из-за повреждений часть жителей остаётся без природного газа и электричества, аварийные службы продолжают восстановительные работы.
«В муниципалитете Багдати активно устраняются последствия непогоды, продолжается расчистка автомобильных дорог. Части населения уже восстановили подачу газа и электроэнергии, по оставшимся абонентам работы продолжаются.
В муниципалитете создана комиссия по оценке ущерба и заработала горячая линия. Мэрия Багдати работает в чрезвычайном режиме, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы», — заявил государственный уполномоченный в Имерети Леван Залкалиани.
На местах также работают профильные службы, которые оценивают ущерб и потребности пострадавших жителей.
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