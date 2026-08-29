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Смерть абхазского блогера Даура Буава наступила в результате употребения наркотиков - МВД


29.08.2026   11:18


Сотрудники главного управления Ваке-Сабуртало Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел, в рамках расследования, начатого в связи с фактом смерти Даура Буавы, по обвинению «в оставлении в опасности» задержали гражданина иностранного государства.

«Проведенным расследованием установлено, что задержанный в качестве обвиняемого иностранный гражданин и Даур Буава были друзьями. Они вместе находились в Тбилиси, в Диди Дигоми, во временной квартире Даура Буавы, где употребили наркотическое вещество, после чего обоим стало плохо.

В результате опроса обвиняемого выясняется, что он оставил в одиночестве почувствовавшего себя плохо Даура Буаву, который находился в критически тяжелом и опасном для жизни состоянии. В частности, обвиняемый запер дверь квартиры вторым ключом снаружи и покинул место происшествия, никому не сообщив о случившемся и ни к кому не обратившись за помощью для Даура Буавы», - говорится в заявлении МВД Грузии.

Расследование ведется по статьям 115 (доведение до самоубийства) и 128 (оставление в опасности) Уголовного кодекса, по делу продолжаются соответствующие комплексные следственные действия.


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