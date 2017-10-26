|
ВОЗ отмечает сокращение смертности в Грузии
26.10.2017 17:35
В Грузии смертность сократилась, - об этом заявила директор Департамента информации, доказательств, исследования и инноваций Европейского региональное Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаудия Штейн.
По поводу существующих в этом направлении тенденций и проведенном в Грузии исследовании Клаудия Штейн говорила сегодня вместе с грузинскими специалистами.
«Из этого отчета видно, что в последние годы хороший прогресс. В Грузии смертность сократилась, и продолжительность жизни увеличилась. Это очень хороший показатель, однако, мы видим, что некоторые факторы риска весьма высоки и требуют внимания, они способствуют высокому уровню сердечно сосудистых заболеваний. Таким, к примеру, является табак, и, как известно, Грузия в направлении табака осуществляет изменения в законодательстве», - заявила Клаудия Штейн.
По ее словам, сотрудничество с грузинской стороной было очень приятным.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна