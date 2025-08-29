Родители призывников, добровольно зарегистрированных на военную службу, получили благодарственные письма

Представители Национального агентства по призыву и набору населения периодически посещают семьи призывников, добровольно вставших на Национальную военную службу.



В этот раз военнослужащие агентства встретились с родителями призывников, проживающих в Кутаиси, Терджоле и Багдати, и вручили благодарственные письма за вклад их детей в обороноспособность страны.



Письма были вручены семьям, чьи дети добровольно служат на Национальной военной службе в течение восьми месяцев.



На данном этапе более половины от общего числа призывников составляют добровольно зарегистрированные на военную службу. Им будет увеличена зарплата на 30%.



Согласно новому Кодексу обороны, с 2025 года призывники смогут проходить военную службу только в Силах обороны. Новый кодекс позволяет гражданам проходить военную службу сроком на 6, 8 или 11 месяцев по собственному выбору. Учёт, набор и призыв призывников осуществляет Национальное агентство по воинской повинности и набору (LEPL).





