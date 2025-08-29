В суде проходит заключительный процесс по делу Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе и еще 9 человек

В Тбилисском городском суде проходит заключительный процесс по делу актера Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе и еще 9 человек, обвиняемых по делу об участии в организованном групповом насилии.



На сегодняшнем заседании с заключительным словом выступят пять адвокатов.



По словам правозащитников, в своих выступлениях они заострят внимание, в том числе и на том обстоятельстве, что организованное групповое преступление не имело место, что это не подтверждается ни одним из доказательств. Вместе с тем, сторона защиты также будет говорить о том, что обвиняемые не совершали никаких насильственных действий.



Предположительно, сегодня же с заключительным словом начнут выступать и сами обвиняемые. После процесса станет известно о том, на какой день судья Нино Галусташвили назначит оглашение приговора.



Напомним, что во время акций протеста у здания парламента Грузии по обвинению в принятии участия в организованном групповом насилии были задержаны 11 человек.



Им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.





