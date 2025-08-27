Трамп убедил Орбана не мешать вступлению Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять возражения против вступления Украины в Европейский союз, сообщил Politico источник в дипломатических кругах. По его словам, это уже повлияло на динамику обсуждения вопроса. Еще два европейских дипломата отметили в разговоре с изданием, что «тупиковая ситуация» с членством Киева в ЕС будет преодолена в ближайшие месяцы, учитывая давление, которое оказывается на Будапешт.



Трамп провел телефонный разговор с Орбаном после встречи в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа. Как отмечали источники Bloomberg, Трамп хотел выяснить, почему Будапешт блокирует вступление Украины в ЕС. По словам собеседников агентства, европейские лидеры попросили президента США использовать свое влияние на Орбана, чтобы тот перестал препятствовать членству Украины в ЕС.



Венгрия выступает против приглашения Киева в ЕС, поскольку, как ранее заявлял Орбан, у страны нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета», а ее принятие в объединение может привести к «бесконечной войне». Венгерский премьер предложил Украине роль «буферного государства» между ЕС и Россией. Также Орбан утверждал, что в ходе опроса граждан по поводу членства Украины в ЕС 95% принявших в нем участие (2,1 млн) выступили против этого. В то же время он умолчал, что количество опрошенных составило лишь около 29% от общего числа избирателей Венгрии.



После серии атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газопровод «Дружба», по которому Венгрия получает нефть из России, Орбан пообещал Киеву «долгосрочные последствия». «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — отметил венгерский премьер. Он добавил, что «с помощью шантажа, взрывов и угроз» Киев не сможет обеспечить себе место в ЕС. До этого Будапешт неоднократно блокировал европейские инициативы, направленны на поддержку Украины, а также санкции против России.





