В Тбилиси решили поставить точку российской пропаганде вокруг лаборатории Лугара

09.11.2017 11:57 В Тбилиси решили поставить точку в ажиотаже вокруг деятельности лаборатории Лугара. В связи с этим Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии предложил провести на ее территории международную инспекцию.



С этой целью через министерство иностранных дел Грузии в Тбилиси приглашены международные эксперты. Об этом сообщается на официальном сайте центра.



Лаборатория, занимающаяся исследованиями биобезопасности, функционирует с 2011 года и расположена в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси.



Сначала лаборатория подчинялась министерству обороны Грузии, затем – МВД, а сейчас входит в систему Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии и подчиняется министерству здравоохранения.



Со дня открытия лаборатории не стихают слухи о том, что там якобы создается «химическое» или «биологическое оружие», а также «штаммы опасных вирусов», которые вызывают заболевания людей и домашнего скота. Подобные обвинения в адрес лаборатории в Тбилиси нередко раздаются и со стороны российских официальных лиц.



Последней каплей, переполнившей чашу терпения сотрудников лаборатории, стали комментарии пользователей в социальных сетях под недавней статьей о лаборатории на «Голосе Америки». Как оказалось, многие склонны верить слухам о том, что в лаборатории якобы «готовят биологическое оружие». В самой лаборатории такими мнениями возмущены и объясняют их «влиянием пропаганды».



«Только для того, чтобы окончательно поставить точку в сплетнях, распространяемых вокруг лаборатории Лугара, МИД Грузии при поддержке коллег в Германии под эгидой конвенции о запрещении биологического оружия, официально пригласил международных экспертов с тем, чтобы они оценили, как мы выполняем требования конвенции», — говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.



«Если кто-то хоть немного разбирается в микробиологии, то станет ясно, что в этой лаборатории невозможно изготовить биологическое оружие, поскольку там нет соответствующего оборудования.



Более того, лаборатория открыта для всех проефессионалов, начиная с грузинских исследовательских учреждений и университетов (в том числе и для студентов) заканчивая партнерами из разных стран мира. Центр также неоднократно посещали российские ученые и даже работали там», — подчеркивается в сообщении.



В центре также указали, что лаборатория третьего уровня биобезопасности есть практически во всех более или менее развитых странах, а в развитых государствах – во всех крупных университетах.



«Страна в 21 веке просто не может себе позволить не иметь лабораторию третьего уровня биобезопасности, поскольку она не сможет установить реальную картину в стране в данном направлении и будет вынуждена обратиться за помощью к другим государствам.



В лаборатории третьего уровня разрешается работа только с теми патогенами, которые распространены в твоей стране и нельзя культивировать, хранить и наблюдать за вирусами, которые представляют особую опасность как, например, вирус Эбола. Для работы над такими вирусами нужна лаборатория биобезопасности 4 уровня», — отмечается в заявлении.



Также в центре указывают на то, что подобные лаборатории действуют в США, а также во Франции, Германии, Италии, Швеции, России и Беларуси.



Тбилисская лаборатория была открыта в рамках американской правительственной «Программы совместного уменьшения угрозы». Программу предложили сенаторы Сэм Нанн и Ричард Лугар, в честь которого и названа тбилисская лаборатория.



Конгрес утвердил программу в 1991 году. Ее целью было уничтожение ядерного, химического и других видов оружия массового поражения, оставшегос после Холодной войны на постсоветском пространстве. Кроме того, программа предусматривала обеспечение процесса демилитаризации оборонных отраслей промышленности и конверсии военных возможностей и технологий.



В рамках программы в период с 1991 по 2012 год, по официальным данным США, было выделено 8,79 млрд долларов. На эти деньги России, Украине, Казахстану и Беларуси предоставлялось оборудование, услуги и консультации. Контроль за тем, чтобы выделяемое оборудование и технологии использовались только для ликвидации оружия, осуществлял американский военный исследовательский институт имени Уолтера Рида (WRAIR).















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