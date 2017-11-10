Граждане Грузии смогут иметь двойное гражданство - спикер парламента

10.11.2017 16:02 Новая Конституция Грузии, принятая парламентом в октябре, предусматривает либеральный подход к грузинскому гражданству, заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



"В новой Конституции установлен либеральный подход к гражданству Грузии. В частности, получение гражданства другой страны не означает автоматической потери грузинского гражданства, как это было записано в прежней редакции Конституции", - сообщил в пятницу журналистам И.Кобахидзе.



Он отметил, что данное положение Конституции имеет большое значение для находящихся в других странах грузинских граждан.



На основании прежней редакции Конституции экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в декабре 2015 года был лишен грузинского гражданства, так как получил гражданство Украины. Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили был вынужден в 2012 году выйти из французского гражданства, чтобы получить грузинское.



По данным Министерства юстиции, около 30 тысяч граждан Грузии получили гражданство других стран, но не сообщили об этом властям страны.



Новая Конституция Грузии вступит в силу в конце 2018 года, после проведения очередных президентских выборов.















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