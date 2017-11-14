Посол Грузии в США анонсировал «амбициозные» планы сотрудничества стран

14.11.2017 10:35 На встрече находящегося с визитом в США министра обороны Грузии Левана Изория с американским коллегой Джеймсом Мэттисом будут обсуждаться вопросы "существующего сотрудничества между двумя странами и очень амбициозные планы", заявляет посол Грузии в США Давид Бакрадзе. Комментарий посла распространила в понедельник пресс-служба минобороны Грузии.



По словам Бакрадзе, также в рамках визита планируются встречи Изория в Конгрессе США. Он отметил, что на встрече главы оборонного ведомства Грузии с сенатором Линдси Грэмом будут рассмотрены вопросы международной военной помощи США, а конкретно касающиеся поддержки Грузии в бюджете США 2018 года.



Посол заявил, что "очень важной будет встреча в Белом доме", где министра обороны Грузии примет помощник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер.



"Политические послания, которые получит грузинская сторона от Белого дома на этой встрече являются важными для безопасности населения Грузии, для стабильного развития Грузии", - подчеркнул Бакрадзе.















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