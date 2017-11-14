Грузия успешно выполняет свои обязательства по реформам - доклад ЕС

14.11.2017 17:14 "Выполнение Грузией своей повестки дня Ассоциации в 2017 году, поддержанной Европейским союзом, подтверждает приверженность страны политической ассоциации и экономической интеграции в ЕС". Это вердикт Представительства ЕС, опубликованный в пресс-релизе 10 ноября.



Детали этого прогресса были освещены во 2-м совместном отчете о выполнении повестки дня Ассоциации Грузией, выпущенном в пятницу Европейской службой внешних действий и Европейской комиссией, перед тем как пройдет Совет по Ассоциации ЕС-Грузия 8 декабря 2017 года.



Верховный представитель ЕС Федерика Могерини сказала, что Европейский Союз и Грузия сделали значительные вложения в тесное партнерство, которое изо дня в день углубляется и приносит большую пользу гражданам. "С марта прошлого года граждане Грузии смогли путешествовать без визы в Шенгенскую зону для краткосрочного пребывания, мы видим больше обменов между нашими студентами, чем когда-либо прежде, и появилось больше возможностей для торговли между нашими предприятиями. Сегодняшний отчет демонстрирует четкий прогресс Грузии в реформах", - добавила она.



"Мы по-прежнему видим позитивные результаты реализации Соглашения об ассоциации", - сказал Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. "Пересмотренная повестка дня Ассоциации ЕС-Грузия обеспечивает практическую основу приоритетов совместной работы до 2020 года".



Во 2-м совместном докладе оценивается выполнение Грузией повестки дня Ассоциации после Совета Ассоциации ЕС-Грузия, который прошел в декабре 2016 года. Основное внимание уделяется ключевым событиям и реформам, проводимым в соответствии со стратегическими приоритетами, согласованными между ЕС и Грузией.















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