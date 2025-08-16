Зеленский: Мы поддерживаем предложение президента Трампа о проведении трехсторонней встречи между Украиной, США и Россией

16.08.2025 12:52





Владимир Зеленский в понедельник встретится в Вашингтоне с Дональдом Трампом, информацию об этом распространил президент Украины.



«У нас состоялся долгий и содержательный разговор с президентом Трампом. Прежде чем к нам присоединились европейские лидеры, мы начали с личной беседы. Разговор длился более полутора часов, включая час двусторонней беседы с президентом Трампом», — написал Владимир Зеленский в X.



По словам Владимира Зеленского, Дональд Трамп в ходе телефонного разговора представил информацию об основных вопросах встречи с президентом России Владимиром Путиным.



«Мы поддерживаем предложение президента Трампа о проведении трёхсторонней встречи между Украиной, США и Россией. В понедельник я встречусь с президентом Трампом в Вашингтоне, чтобы детально обсудить все вопросы, связанные с завершением убийств и войны. Я благодарен за приглашение», - заявил президент Украины.





