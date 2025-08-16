Трамп позвонил Зеленскому после переговоров на Аляске

16.08.2025 03:28





Президент США Дональд Трамп после переговоров в формате «три на три» в рамках саммита на Аляске позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщает Fox News. По информации телеканала, в разговоре также приняли участие европейские лидеры.



Переговоры в узком формате президентов России и США закончились. Вместе с Путиным в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.



Украинский президент на саммите на Аляске не присутствует, Трамп обещал позвонить ему сразу после переговоров с Путиным.



Еще одни переговоры с руководителями европейских стран и президентом Украины Трамп провел 13 августа, за два дня до саммита с президентом России. В онлайн-встрече приняли участие в частности лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Тот разговор американский президент назвал «хорошим». По информации Financial Times, Зеленский призвал Трампа обеспечить возможность трехсторонних переговоров на уровне лидеров, а также «безоговорочное прекращение огня».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





