Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум участникам проевропейской акции протеста

17.08.2025 21:17





Прокуратура Грузии по факту группового насилия предъявила обвинения двум участникам проевропейских митингов на проспекте Руставели — Торнике Тошхуа и Миндие Шервашидзе.



Ведомство заявило, что расследование, проведенное МВД Грузии, показало, что 31 июля этого года (в ночь на 1 августа — ред.) на проспекте Руставели в Тбилиси, перед парламентом Грузии, обвиняемые вместе с другими неустановленными следствием лицами совершили физическое нападение на пострадавшего.



Сотрудники МВД задержали обвиняемых 16 августа на основании решения суда.



«Им было предъявлено обвинение по подпункту «В» статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (групповое насилие), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.



Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении тюремного заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленный законом срок», — говорится в заявлении прокуратуры Грузии.



Добавим, Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе были задержаны спустя несколько дней — вечером 16 августа — у парламента Грузии на акции протеста. Очевидцы утверждают, что бывший футболист сборной Грузии Бека Гоциридзе, сторонник «Грузинской мечты», на основании жалобы которого были задержаны Тохшуа и Шервашидзе, 1 августа появился на проспекте Руставели и оскорбил митингующих, что и привело к конфликту.



Утверждается, что Гоциридзе включил прямой эфир в соцсети и прошелся по Руставели, оскорбляя участников проевропейской акции.

По словам очевидцев, в ходе словесной перепалки из кармана Гоциридзе выпал нож. На кадрах МВД также видно, как он в какой-то момент тянется к карману. Выпавший нож участники акции протеста подняли и передали патрулю.



Источник: СОВА

