Трамп: Решение по украинским территориям не будет принято без Украины


15.08.2025   17:28


«Решение по украинским территориям не будет принято без Украины», — заявил президент США Дональд Трамп.

Журналист спросил Трампа, будет ли этот вопрос обсуждаться на встрече с Путиным.

«Об этом будут говорить, но я должен позволить Украине принять это решение, и я думаю, что они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы посадить их за стол переговоров. И я думаю, что у вас есть две стороны. Посмотрите, Владимир Путин хотел захватить всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы прямо сейчас захватывал всю Украину, но он этого не сделает», — заявил Трамп.


