ЦИК Грузии: Представители политических партий ознакомились с нововведениями в выборах 4 октября
17.08.2025 21:17
На муниципальных выборах 2025 года ЦИК Грузии предоставляет политическим партиям возможность представить партийные списки, кандидатов на пост мэров и в мажоритарные депутаты в электронном виде, сообщает ведомство.
Сегодня в Центральной избирательной комиссии состоялась рабочая встреча с представителями партий, зарегистрированных на выборах 4 октября.
«Представители Департамента организации избирательного процесса ЦИК проинформировали о тех нововведениях, которые администрация внедрила на выборах 2025 года.
Впервые на муниципальных выборах политические партии получили возможность выдвигать кандидатов на пост мэров и в мажоритарные депутаты в электронном виде. На встрече также подробно рассмотрели вопросы, связанные с использованием электронной платформы.
Напоминаем, что партии, зарегистрированные на муниципальных выборах 4 октября, должны представить партийные списки, а также списки кандидатов на пост мэров и в мажоритарные депутаты сакребуло (городские советы) до 4 сентября», – говорится в информации.
