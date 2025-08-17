ЦИК Грузии: Представители политических партий ознакомились с нововведениями в выборах 4 октября

17.08.2025 21:17





На муниципальных выборах 2025 года ЦИК Грузии предоставляет политическим партиям возможность представить партийные списки, кандидатов на пост мэров и в мажоритарные депутаты в электронном виде, сообщает ведомство.



Сегодня в Центральной избирательной комиссии состоялась рабочая встреча с представителями партий, зарегистрированных на выборах 4 октября.



«Представители Департамента организации избирательного процесса ЦИК проинформировали о тех нововведениях, которые администрация внедрила на выборах 2025 года.



Впервые на муниципальных выборах политические партии получили возможность выдвигать кандидатов на пост мэров и в мажоритарные депутаты в электронном виде. На встрече также подробно рассмотрели вопросы, связанные с использованием электронной платформы.



Напоминаем, что партии, зарегистрированные на муниципальных выборах 4 октября, должны представить партийные списки, а также списки кандидатов на пост мэров и в мажоритарные депутаты сакребуло (городские советы) до 4 сентября», – говорится в информации.





