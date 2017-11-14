Клан «Карту» сменился семейным кланом - ЕНД

14.11.2017 17:56 Один из лидеров "Национального движения" Роман Гоциридзе считает, что необходимо сократить министерства, «а не объединять их вместо двух под одну шапку».



"Эти изменения еще больше укрепляют единоличный режим Иванишвили. Так же как и Гарибашвили не знал, когда его снимут, так и Квирикашвили в самый последний момент узнал о том, что снимут его министров.



Необходимо сократить министерства, а не объединять их вместо двух под одну шапку. Главное упразднить головные офисы министерств, и бесполезные ведомства, находящиеся в их подчинении. В период управления этой власти были созданы более чем двадцати новых ведомств. Совсем недавно поступил законопроект о частном и публичном партнерстве, а сейчас должен быть создан новый департамент в подчинении премьер-министра.



Во время утверждения бюджета увидим, насколько сокращена бюрократия, и расходы"- пишет Гоциридзе.



Член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе увязывает изменения в правительстве с интересами Бидзины Иванишвили, и заявляет, что Иванишвили укомплектовал правительство близкими семье людьми.



"Чрезвычайно важно, чтобы оптимизация министерств вызвала реальную оптимизацию бюджета, когда налогоплательщики не платят налоги в бюджет с тем, чтобы конкретные министры, заместители министров, и чиновники разбогатели, и жили роскошно, Бидзина Иванишвили укомплектовал правительство из близких своей семьи. Например Бахтадзе, являющийся близким другом Уты Иванишвили (сын Бидзины Иванишвили - ред.), а также человеком, в условиях управления которого прибыль "Железной дороги Грузии" сократилась в разы, и в 2015 году эта самая значительная и большая компания вышла на убытки. Что касается Гахария, то это человек, у которого по сегодняшний день есть бизнес в России, довольно обласкан правителями Российской Федерации, и это человек, который следит за состоянием Бидзины Иванишвили в России"- заявила Хатия Деканоидзе.

















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