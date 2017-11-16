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В парламенте обсуждают законодательный пакет «О вещании»
16.11.2017 17:11
В парламенте Грузии обсуждают законодательный пакет «О вещании» в первом чтении. На сегодняшнем пленарном заседании с регуляциями, предусмотренными законодательным пакетом, депутатов знакомит председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.
По словам депутата, создание рабочей группы с целью подготовки изменений было обусловлено представлением обращения.
«От имени Общественного Вещателя в парламент поступило предложение, в котором была просьба рассмотреть законодательные изъяны в законе, которые создавали определенные проблемы в практике деятельности Вещателя и решение определенных вопросов в условиях правовой коллизии было сложно, или в большинстве случаев невозможно.
Для большей независимости деятельности Вещателя и эффективного использования возможностей в его деятельности, рабочая группа работала на протяжении около семи месяцев. В нее были включены Общественный Вещатель, представители комитетов, эксперты.
Вместе с тем, несколько неправительственных организаций работали вместе с экспертами. Эта группа в течение семи месяцев готовила изменения и в связи с принципами случилось согласование определенного перечня», — заявила Эка Беселия.
По данным Беселия, после инициирования, прошло несколько рабочих встреч как в публичном, так и закрытом формате.
Эка Беселия ознакомила депутатов со всеми статьями пакета поправок в закон «О вещании».
Рассмотрение вопроса продолжается в режиме дебатов.
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