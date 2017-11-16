В парламенте обсуждают законодательный пакет «О вещании»

16.11.2017 17:11 В парламенте Грузии обсуждают законодательный пакет «О вещании» в первом чтении. На сегодняшнем пленарном заседании с регуляциями, предусмотренными законодательным пакетом, депутатов знакомит председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.



По словам депутата, создание рабочей группы с целью подготовки изменений было обусловлено представлением обращения.



«От имени Общественного Вещателя в парламент поступило предложение, в котором была просьба рассмотреть законодательные изъяны в законе, которые создавали определенные проблемы в практике деятельности Вещателя и решение определенных вопросов в условиях правовой коллизии было сложно, или в большинстве случаев невозможно.



Для большей независимости деятельности Вещателя и эффективного использования возможностей в его деятельности, рабочая группа работала на протяжении около семи месяцев. В нее были включены Общественный Вещатель, представители комитетов, эксперты.



Вместе с тем, несколько неправительственных организаций работали вместе с экспертами. Эта группа в течение семи месяцев готовила изменения и в связи с принципами случилось согласование определенного перечня», — заявила Эка Беселия.



По данным Беселия, после инициирования, прошло несколько рабочих встреч как в публичном, так и закрытом формате.



Эка Беселия ознакомила депутатов со всеми статьями пакета поправок в закон «О вещании».



Рассмотрение вопроса продолжается в режиме дебатов.















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