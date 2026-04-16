В России пригрозили Грузии санкциями в случае вступления в ЕС
16.04.2026 22:01
В МИД России пригрозили включить Грузию в список недружественных стран и применить рычаги экономического давления в случае вступления страны в Евросоюз. Соответствующее заявление сегодня на брифинге сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По ее словам, вступление в ЕС для любой страны означает «насильственное присоединение» к антироссийским санкциям, которые Москва считает незаконными.
«Что это будет означать для Грузии в конкретном плане? Например, прекращение авиасообщения с Россией, введение жесткого визового режима», – заявила Захарова.
«России пришлось бы включить – я не говорю, что мы это хотим сделать, – но, с учетом новых еэсовских требований, пришлось бы включить Грузию в перечень стран с недружественными режимами и распространить на нее наши ответные экономические меры со всеми вытекающими последствиями для грузинских производителей минеральной воды, фруктов, вина, всего того, что привозится в нашу страну», – сказала она.
В целом, по оценке Захаровой, Евросоюз несет Грузии лишь невзгоды: «вводит совершенно необоснованные санкции, провоцирует на новые антироссийские военные авантюры, почти открыто поддерживает попытки организации государственного переворота, навязывает грузинскому народу чуждые ему антиценности» и «буквально заставляет отказаться от собственной культуры и идентичности».
«Нам, со своей стороны, не вполне понятно, как Тбилиси может стремиться в это объединение… По сути, то, что делает Брюссель с Грузией, – это подталкивает ее в ту сторону, где, как все уже знают, находится обрыв. Что еще должен сделать Брюссель, чтобы стала очевидна его истинная подоплёка, его истинные намерения в отношении Тбилиси?», – заявила Захарова.
Власти Грузии, несмотря на напряженные отношения с Брюсселем и заявленную приостановку переговоров до 2028 года, декларируют цель вступить в ЕС к 2030 году. Стремление к евроинтеграции отражено в конституции страны.
В ноябре прошлого года Еврокомиссия объявила, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, «в свете продолжающегося отката от принципов демократии». Сейчас Брюссель считает страну кандидатом лишь номинально.
Новости-Грузия
