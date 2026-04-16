Делегация стран «Веймарского треугольника» проводит встречи в Тбилиси

16.04.2026 22:02





В Тбилиси прибыла делегация министерств иностранных дел стран «Веймарского треугольника» – Германии, Франции и Польши. В составе миссии – высокопоставленные представители департаментов, отвечающих за Восточную Европу, Кавказ и политику соседства ЕС.



Ссегодня дипломаты провели серию встреч с представителями правительства Грузии, парламента, оппозиции и гражданского сектора, фактически охватив весь спектр политических акторов страны.



Разговор с правительством: надежда на «конструктивный диалог»

На встрече с главой администрации правительства Леваном Жоржолиани стороны обсудили отношения Грузии и Евросоюза. По информации грузинской стороны, Тбилиси подтвердил готовность к конструктивному диалогу с Брюсселем и государствами-членами ЕС «на основе взаимного уважения».



Грузинская сторона также заявила о намерении продолжать реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации и соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).



В парламенте говорят о «конструктивном тоне»

В парламенте глава комитета по евроинтеграции Леван Махашвили охарактеризовал встречу как «интересную и конструктивную». По его словам, стороны обменялись взаимными оценками проблем и возможных решений, а общий тон диалога был позитивным и дружественным.



«Существует общее понимание, что необходим конструктивный диалог. Какими бы сложными ни были вопросы, диалог необходим, чтобы найти общее решение по тем темам, которые важны для обеих сторон», – заявил Махарадзе.



Отвечая на вопрос о ранее звучавших в адрес ЕС обвинениях о попытках «втягивания Грузии в войну», Махашвили пришел в замешательство. Уточнив, «что имеет в виду» журналист, он сообщил, что данная тема в ходе переговоров с европейскими дипломатами не поднималась.



«Фактически в Евросоюзе у некоторых государств, политических сил и так далее есть такие ожидания действий со стороны Грузии, которые обязательно приведут страну к противостоянию с Россией. Но сегодня у нас не было дискуссии по этому поводу. Я высказал свои оценки, которые считал необходимыми», – заявил он.



В переговорах участвовал посол Германии в Грузии Питер Фишер, который ранее неоднократно становился объектом критики со стороны представителей правящей партии. В прошлом отдельные члены «Грузинской мечты» даже призывали к его отзыву, однако, по словам Махашвили, его присутствие на встрече никак не повлияло на общий тон встречи.



«Дружеская встреча была с представителями стран Веймарского треугольника, говорю же… Еоммуникация и сотрудничество с ними продолжатся», – добавил он.



Оппозиция: «диалога не будет без смены курса»

Совершенно иную интерпретацию визита дали представители оппозиции. По их мнению, Европа не рассматривает возможность полноценного диалога с властями «Грузинской мечты» без изменения политического курса.



Один из лидеров партии «Лело» Григол Гегелия заявил, что нормализация отношений невозможна без новых выборов и освобождения политических заключенных. По его словам, текущая модель управления ведет к тупику, а попытки стабилизации без политических изменений «обречены на провал».



«Мы обсудили все ключевые вопросы, которые сейчас стоят как вызовы перед нашей демократией. Я могу сказать одно: никакого урегулирования на условиях «Грузинской мечты» не будет. Если «Грузинская мечта» хочет какой-либо нормализации – будь то с Европейским союзом или с международным сообществом – им придется предпринять конкретные шаги», – сказал Гегелия.



В качестве политического ориентира он вновь привел пример Венгрии, намекая на смену баланса сил в европейских странах как на возможный сценарий давления на власти. Правительство Виктора Орбана выступало главным союзником «Грузинской мечты» в Европе и блокировало санкции ЕС против грузинских чиновников, связанные с подавлением протестов и нарушениями прав человека.



Диппредставительства стран «Веймарского треугольника» до сих пор не распространяли информацию об итогах визита.



Европейский фон: критика и ключевое заседание ЕС

Особую значимость визиту придает его тайминг – он проходит всего за несколько дней до заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 21 апреля. Ситуация в Грузии включена в официальную повестку.



Всего за месяц до прибытия делегации в Тбилиси министры иностранных дел стран «Веймарского треугольника» выразили обеспокоенность принятыми в Грузии законами, ограничивающих получение иностранных грантов и политическую деятельность.



В совместном заявлении подчеркивалось, что новые нормы усиливают контроль государства над политической и общественной сферой, создают риски для независимых СМИ и правозащитников и противоречат обязательствам Грузии по Соглашению об ассоциации с ЕС.



Отдельно отмечалось, что курс Тбилиси с 2024 года фактически заморозил процесс евроинтеграции страны.





