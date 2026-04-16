Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Состоялся телефонный разговор между Макой Бочоришвили и министром иностранных дел Румынии


16.04.2026   22:01


По инициативе румынской стороны, 16 апреля 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Грузия Макой Бочоришвили и министром иностранных дел Румынии Оаны-Сильвии Цою. Об этом сообщает МИД Грузии.

По информации ведомства, стороны обсудили отношения между Грузией и ЕС, а также текущие процессы в стране.

«Мака Бочоришвили подчеркнула существующие в регионе вызовы и в этом контексте — важность стабильности и безопасности. Особое внимание было уделено значению усиления сотрудничества в регионе Чёрного моря», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна