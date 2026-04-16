Состоялся телефонный разговор между Макой Бочоришвили и министром иностранных дел Румынии

16.04.2026 22:01





По инициативе румынской стороны, 16 апреля 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Грузия Макой Бочоришвили и министром иностранных дел Румынии Оаны-Сильвии Цою. Об этом сообщает МИД Грузии.



По информации ведомства, стороны обсудили отношения между Грузией и ЕС, а также текущие процессы в стране.



«Мака Бочоришвили подчеркнула существующие в регионе вызовы и в этом контексте — важность стабильности и безопасности. Особое внимание было уделено значению усиления сотрудничества в регионе Чёрного моря», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





