Премьер-министр Украины примет участие в Форуме Шелкового пути в Тбилиси

17.11.2017 10:45 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступит на Форуме Шелкового пути в Тбилиси, который пройдет в Тбилиси 28-29 ноября, говорится в повестке дня на сайте форума.



На Форуме Шелкового пути в Тбилиси представители стран-участниц проекта, международных организаций и частного сектора обсудят перспективы углубления сотрудничества в сфере международной и региональной торговли.





Кроме Гройсмана в работе Форума примут также участие премьер-министр Молдовы Павел Филип, глава МИД Словении Карл Эръявц, министр толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Нахайян Мубарак Аль-Нахайян.



Кроме того на форум ждут вице-президента Азиатского банка развития (АБР) Венцай Жанга и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алана Пию.



Форум сфокусирован на таких актуальных вопросах как: содействие торговле, развитие электронной коммерции, цифровая связь, транспортная инфраструктура и энергетический сектор, сказано в сообщении.



В первый день форума — 28 ноября, состоятся дискуссионные панели по нескольким секторам, а во второй день – 29 ноября, запланировано обсуждение инвестиционного потенциала Грузии, а также встречи один на один с потенциальными инвесторами и партнерами из частного и публичного секторов.



Первый "Тбилисский форум Шелкового пути", который прошел в Тбилиси в октябре 2015 года, вызвал большой международный интерес – на нем присутствовали представители бизнес-сектора из 50 стран и официальные делегации из 34 стран.



Шелковый путь, являющийся древним торговым путем, на протяжении веков соединял Китай с Европой через Центральную Азию. Идею строительства нового Шелкового пути, который должен соединить Китай со странами Европы, укрепит сотрудничество с Азией и Африкой.



Развитие Шелкового пути — один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабе страны, является составной частью Шелкового пути, в том числе автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и порт Анаклиа.















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