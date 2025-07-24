Техосмотр в Грузии будут проходить и мототранспортные средства

24.07.2025 18:13





В Грузии планируют сделать обязательным и техосмотр мототранспортных средств. Об этом сообщает агентство bm.ge.



Изменения, как ожидается, затронут весь транспорт категории L – это мопеды, мотоциклы, трициклы и квадрициклы. Для подготовки соответствующих нормативных актов государство установило срок до конца 2025 года. Тем не менее, на данном этапе неизвестно, когда нововведения вступит в силу.



«В соответствии с европейской директивой, с 2024 года этот тип транспортных средств уже подлежит обязательному техосмотру в Европе. Мы также следуем этим стандартам, и транспортные средства категории L с объемом двигателя более 125 куб. м также должны подлежать техосмотру в Грузии», – сказал глава Союза центров техосмотра Георгий Шиолашвили.



По его словам, в 2024 году в Грузии было зарегистрировано около 125 тысяч транспортных средств категории L, то есть около 7% от общего числа. Шиолашвили считает, что новые правила положительно скажутся на безопасности дорожного движения, а число ДТП сократится.



Техническое инспектирование автомобилей стало обязательным в Грузии с 2018 года.



Стоимость прохождения техосмотра для легковых машин составляет 60 лари, для грузовых – 100 лари, для электромобилей – 48 лари.



Машины старше восьми лет должны проходить техосмотр ежегодно. Автомобили, которым от четырех до восьми лет, – раз в два года. Новым машинам в возрасте до четырех лет проходить техосмотр не нужно.





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