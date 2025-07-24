Четыре человека задержаны во время выселения из аварийного дома в Варкетили

24.07.2025 18:48





TV Pirveli со ссылкой на МВД сообщает, что люди задержаны по статье о неповиновении требованиям полиции (ст. 173 КоАП). По словам местных жителей, на которых ссылается телеканал, среди задержанных — мать пятерых детей.



Комментарий мэра. Каха Каладзе заявил, что мэрия не имеет отношения к выселению людей в Варкетили, потому что дом находится в частной собственности. Кроме того, здание в аварийном состоянии, и выселение необходимо по причинам безопасности.



По словам Каладзе, в доме было прописано девять семей, и им предложили помочь с арендой другого жилья. Две семьи согласились.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





