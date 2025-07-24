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Четыре человека задержаны во время выселения из аварийного дома в Варкетили


24.07.2025   18:48


TV Pirveli со ссылкой на МВД сообщает, что люди задержаны по статье о неповиновении требованиям полиции (ст. 173 КоАП). По словам местных жителей, на которых ссылается телеканал, среди задержанных — мать пятерых детей.

Комментарий мэра. Каха Каладзе заявил, что мэрия не имеет отношения к выселению людей в Варкетили, потому что дом находится в частной собственности. Кроме того, здание в аварийном состоянии, и выселение необходимо по причинам безопасности.

По словам Каладзе, в доме было прописано девять семей, и им предложили помочь с арендой другого жилья. Две семьи согласились.


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