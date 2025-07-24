Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Адвокат обжаловал приговор Нике Мелия: Решение суда — незаконное и беспрецедентное


24.07.2025   19:29


В Апелляционный суд Грузии подана жалоба на приговор в отношении лидера коалиции «За перемены» Ники Мелия. Его адвокат, Бека Квиникадзе, назвал решение Тбилисского городского суда незаконным и необоснованным.

«У нас нет никаких иллюзий, что Апелляционный суд примет объективное решение. Но защита использует все доступные ей юридические инструменты, и именно с этим связано сегодняшнее обжалование. Приговор абсолютно необоснован. Суд не объяснил, почему применил к Нике Мелия принцип совокупности и назначил самое строгое наказание — лишение свободы. Мы подробно указали в жалобе, почему это решение беспрецедентно и недопустимо», – заявил Квиникадзе.

Напомним, что Ника Мелия был приговорён к 8 месяцам лишения свободы и двум годам запрета на занятие должностей по делу о неявке в парламентскую комиссию под председательством Теи Цулукиани.

Оппозиция рассматривает этот приговор как политически мотивированное преследование перед выборами.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна