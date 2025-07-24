Адвокат обжаловал приговор Нике Мелия: Решение суда — незаконное и беспрецедентное

24.07.2025 19:29





В Апелляционный суд Грузии подана жалоба на приговор в отношении лидера коалиции «За перемены» Ники Мелия. Его адвокат, Бека Квиникадзе, назвал решение Тбилисского городского суда незаконным и необоснованным.



«У нас нет никаких иллюзий, что Апелляционный суд примет объективное решение. Но защита использует все доступные ей юридические инструменты, и именно с этим связано сегодняшнее обжалование. Приговор абсолютно необоснован. Суд не объяснил, почему применил к Нике Мелия принцип совокупности и назначил самое строгое наказание — лишение свободы. Мы подробно указали в жалобе, почему это решение беспрецедентно и недопустимо», – заявил Квиникадзе.



Напомним, что Ника Мелия был приговорён к 8 месяцам лишения свободы и двум годам запрета на занятие должностей по делу о неявке в парламентскую комиссию под председательством Теи Цулукиани.



Оппозиция рассматривает этот приговор как политически мотивированное преследование перед выборами.





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