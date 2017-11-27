Ян Келли: Сотрудничество Грузии и США в сфере безопасности в будущем году станет более интенсивным

27.11.2017 16:21 Американо-грузинское сотрудничество в сфере безопасности станет более интенсивным в будущем году, — об этом посол США в Грузии Ян Келли заявил после встречи с министром обороны Грузии Леваном Изория.



На встрече в Минобороны Грузии, Леван Изория и Ян Келли подытожили результаты недавнего официального визита главы грузинского военного ведомства в США.



Как отметил посол, визит грузинской делегации был позитивным и успешным. В свою очередь, Леван Изория подчеркнул, что сотрудничество двух стран в оборонной сфере переходит на качественно новый уровень.















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