США твердо поддерживает членство Грузии в НАТО - Тиллерсон

07.12.2017 16:02 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон дал эксклюзивный комментарий «Первому каналу.



Рекс Тиллерсон еще раз заявил о перспективе Грузии стать членом североатлантического альянса и подчеркнул твердую поддержку США в отношении Грузии.



«США твердо поддерживает членство Грузии в НАТО. Мы ждем прохождения всех ступеней, чтобы это произошло», — заявил Рекс Тиллерсон в эксклюзивном комментарии Первому Каналу.



Накануне, в рамках министериала НАТО в Брюсселе, Рекс Тиллерсон встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. На встрече государственный секретарь заявил, что Белый дом поддерживает стремление Грузии стать членом НАТО.



В Вене проходит министериал ОБСЕ, участие в котором принимает и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.















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